Российские войска разрубили группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове

Кимаковский: ВС РФ разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове. Об этом в беседе с ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Сообщения между городами больше нет, вооруженные формирования Украины отрезаны друг от друга», — сказал собеседник агентства.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российская армия активно продвигается в Красноармейске Донецкой Народной Республики. По данным на 9 ноября, войска начали зачистку центра города. Боевики Вооруженных сил Украины пытаются выйти из окружения с северной части города.

К слову, в сентябре в Красноармейск приезжал главарь киевского режима Владимир Зеленский. Он хотел убедить ВСУ не сдаваться, но все ожидаемо было напрасно.

