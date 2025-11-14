Российские военные разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове. Об этом в беседе с ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Сообщения между городами больше нет, вооруженные формирования Украины отрезаны друг от друга», — сказал собеседник агентства.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российская армия активно продвигается в Красноармейске Донецкой Народной Республики. По данным на 9 ноября, войска начали зачистку центра города. Боевики Вооруженных сил Украины пытаются выйти из окружения с северной части города.
К слову, в сентябре в Красноармейск приезжал главарь киевского режима Владимир Зеленский. Он хотел убедить ВСУ не сдаваться, но все ожидаемо было напрасно.