В северных районах Ростовской области сбили беспилотники

В ночь на 14 ноября силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку по северу Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его данным, беспилотные летательные аппараты были сбиты над Шолоховским, Каменским, Чертковским, Боковским, Усть-Донецким и Миллеровским районами. В результате инцидента среди местного населения пострадавших нет. Информация о возможных последствиях на земле в настоящий момент уточняется.
