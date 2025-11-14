В северных районах Ростовской области сбили беспилотники

По его данным, беспилотные летательные аппараты были сбиты над Шолоховским, Каменским, Чертковским, Боковским, Усть-Донецким и Миллеровским районами. В результате инцидента среди местного населения пострадавших нет. Информация о возможных последствиях на земле в настоящий момент уточняется.