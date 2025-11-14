Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В северных районах Ростовской области сбили беспилотники

Над шестью районами Ростовской области сбили дроны.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 14 ноября силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку по северу Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его данным, беспилотные летательные аппараты были сбиты над Шолоховским, Каменским, Чертковским, Боковским, Усть-Донецким и Миллеровским районами. В результате инцидента среди местного населения пострадавших нет. Информация о возможных последствиях на земле в настоящий момент уточняется.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше