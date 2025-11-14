Ричмонд
Четыре БПЛА уничтожили при попытке ВСУ атаковать Воронежскую область

По предварительным данным, пострадавших нет.

Источник: АиФ Воронеж

Четыре беспилотника ВСУ уничтожили в небе над тремя районами Воронежской области за время действия в регионе особого режима, сообщил губернатор Александр Гусев.

Опасность атаки БПЛА сохранялась на территории области десять часов. Предупреждающий сигнал поступил накануне вечером, в 19:40. Об отбое стало известно в 5:44 пятницы, 14 ноября.

Ранее сообщалось, что обломки одного из сбитых БПЛА повредили крышу частного дома и автомобиль.

