Четыре БПЛА уничтожили при попытке ВСУ атаковать Воронежскую область

Четыре беспилотника ВСУ уничтожили в небе над тремя районами Воронежской области за время действия в регионе особого режима, сообщил губернатор Александр Гусев.
Опасность атаки БПЛА сохранялась на территории области десять часов. Предупреждающий сигнал поступил накануне вечером, в 19:40. Об отбое стало известно в 5:44 пятницы, 14 ноября.
Ранее сообщалось, что обломки одного из сбитых БПЛА повредили крышу частного дома и автомобиль.
