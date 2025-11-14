Ричмонд
Четыре человека пострадали в результате атаки БПЛА на Новороссийск

В результате атаки беспилотников на Новороссийск пострадали четыре человека.

Источник: Коммерсантъ

Одного местного жителя госпитализировали. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. По данным Минобороны РФ, было сбито 66 БПЛА над регионом и 59 над Черным морем. Наибольший урон получил Новороссийск, в котором повреждены минимум четыре многоквартирных дома, придомовые территории по нескольким адресам, а также нефтебаза «Шесхарис». Обломки беспилотников упали на территорию контейнерного терминала, береговые сооружения и на гражданское судно в порту, где ранения получили трое членов экипажа.

Более 170 специалистов и 50 единиц техники ликвидировали последствия атаки БПЛА на Новороссийск, тушили возгорания и помогали жителям.

«Поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оперативно осмотреть территорию, оценить повреждения и оказать всю необходимую помощь жителям», — заявил губернатор.

