В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность. Жители региона получили сообщения от РСЧС утром 14 ноября.
Сигнал «Беспилотная опасность» действовал в Краснодарском крае всю ночь. По данным Минобороны РФ, над регионом уничтожили 66 БПЛА. Еще 59 дронов сбили над акваторией Черного моря.
Массированной атаке БПЛА подвергся Новороссийск. Обломками дронов повреждены четыре многоквартирных и два частных дома. Четыре человека пострадали. Это мужчина, который находился в одной из квартир, и три члена экипажа гражданского судна, поврежденного фрагментами БПЛА.
Кроме того, повреждены придомовые территории по нескольким адресам. Фрагменты дрона затронули нефтебазу комплекса «Шесхарис», контейнерный терминал и береговые сооружения.
«Поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оперативно осмотреть территорию, оценить повреждения и оказать всю необходимую помощь жителям», — написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своих соцсетях.