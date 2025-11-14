Фрагменты беспилотников упали на контейнерный терминал НУТЭП в Новороссийске

При масштабной атаке беспилотников на Новороссийск в ночь на 14 ноября фрагменты летательных аппаратов упали на контейнерный терминал НУТЭП (входит в группу компаний «Дело»). Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарёв подчеркнул, что сотрудники терминала в Новороссийске показали высочайший профессионализм и выручку. «Уверен, что команде помогло офицерское прошлое, все действовали по-военному спокойно, четко и быстро», — отметил он и поблагодарил сотрудников за мужество.
Напомним, ночью Новороссийск подвергся массированной атаке. По данным оперштаба Кубани, на нефтебазе перевалочного комплекса «Шесхарис» произошёл пожар, повреждены гражданское судно в порту и несколько многоэтажек. Пострадали четыре человека, три из них — члены экипажа повреждённого судна. Минобороны сообщило об уничтоженных за ночь над территорией Краснодарского края 66 БПЛА, ещё 59 сбили над Чёрным морем.