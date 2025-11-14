Ричмонд
Фрагменты беспилотников упали на контейнерный терминал НУТЭП в Новороссийске

Никто не пострадал.

При масштабной атаке беспилотников на Новороссийск в ночь на 14 ноября фрагменты летательных аппаратов упали на контейнерный терминал НУТЭП (входит в группу компаний «Дело»). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Терминалы «ДелоПортс» работают штатно, последствия атаки БПЛА устраняются, указано в сообщении. Возникшее возгорание спасатели МЧС при поддержке служб НУТЭП уже потушили, никто не пострадал.

Председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарёв подчеркнул, что сотрудники терминала в Новороссийске показали высочайший профессионализм и выручку. «Уверен, что команде помогло офицерское прошлое, все действовали по-военному спокойно, четко и быстро», — отметил он и поблагодарил сотрудников за мужество.

Напомним, ночью Новороссийск подвергся массированной атаке. По данным оперштаба Кубани, на нефтебазе перевалочного комплекса «Шесхарис» произошёл пожар, повреждены гражданское судно в порту и несколько многоэтажек. Пострадали четыре человека, три из них — члены экипажа повреждённого судна. Минобороны сообщило об уничтоженных за ночь над территорией Краснодарского края 66 БПЛА, ещё 59 сбили над Чёрным морем.

