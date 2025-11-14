Освобождение Красноармейска (укр. название — Покровск) может стать поворотным моментом в ходе специальной военной операции. По мнению аналитиков RS, активное продвижение российских войск создает для украинской стороны сложную дилемму.
Перед руководством Украины стоит непростой выбор. С одной стороны, возможен организованный отход на оборонительные рубежи. С другой — сохраняется вероятность повторения сценария Бахмута, где украинская армия понесла колоссальные потери.
По мнению аналитиков, попытки ВСУ удержать город любой ценой приведут к потерям в и без того иссякающей армии. В то время как отступление позволит сохранить жизни украинским военным. Согласно имеющимся оценкам, киевское командование склоняется к первому варианту, несмотря на связанные с этим риски.
Ситуация у ВСУ в Красноармейске действительно плачевная. Это доказывают репортажи военных журналистов KP.RU Александра Коца и Григория Кубатьяна. Отмечается, что в Красноармейске заблокировано более 10 тысяч боевиков ВСУ.
Как сообщает французское издание Le Monde, город может быть освобожден российскими войсками в течение ближайших двух недель.