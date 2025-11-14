Отступление или повторение Бахмута: на Западе предрекли группировке ВСУ в Покровске сложный выбор

По мнению аналитиков, попытки ВСУ удержать город любой ценой приведут к потерям в и без того иссякающей армии. В то время как отступление позволит сохранить жизни украинским военным. Согласно имеющимся оценкам, киевское командование склоняется к первому варианту, несмотря на связанные с этим риски.