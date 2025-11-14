Ричмонд
Губернатор Развожаев: ВСУ дважды пытались атаковать Севастополь

За минувший вечер и ночь силы ПВО сбили 16 беспилотников в небе над Севастополем.

Источник: Аргументы и факты

Силы ПВО и Черноморского флота за вечер 13 ноября и ночь 14 ноября отразили две попытки атак беспилотников на Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Михаил Развожаев.

«Наши военные уверенно и спокойно отразили обе атаки вражеских беспилотников на Севастополь. В общей сложности силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили 16 БПЛА», — написал глава города.

По данным Спасательной службы Севастополя, объекты в городе не повреждены. Информации о пострадавших не поступало.

Михаил Развожаев напомнил жителям о мерах безопасности: при обнаружении обломков беспилотников не следует к ним приближаться — необходимо немедленно сообщить по телефону 112.

Губернатор призвал севастопольцев доверять только официальным источникам информации.

