Губернатор Развожаев: ВСУ дважды пытались атаковать Севастополь

Силы ПВО и Черноморского флота за вечер 13 ноября и ночь 14 ноября отразили две попытки атак беспилотников на Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Михаил Развожаев.
«Наши военные уверенно и спокойно отразили обе атаки вражеских беспилотников на Севастополь. В общей сложности силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили 16 БПЛА», — написал глава города.
По данным Спасательной службы Севастополя, объекты в городе не повреждены. Информации о пострадавших не поступало.
Михаил Развожаев напомнил жителям о мерах безопасности: при обнаружении обломков беспилотников не следует к ним приближаться — необходимо немедленно сообщить по телефону 112.
Губернатор призвал севастопольцев доверять только официальным источникам информации.