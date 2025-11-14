Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глеб Никитин прокомментировал атаку БПЛА в Нижегородской области

По предварительным данным, разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Источник: Комсомольская правда

Глеб Никитин прокомментировал атаку БПЛА в Нижегородской области 14 ноября. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Напомним, один беспилотник сбили в небе Нижегородской области. Всего, по заявлению Минобороны, за прошедшие сутки на разных направлениях силами ПВО было уничтожено 216 беспилотников противника.

По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работают специалисты.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше