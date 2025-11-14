Глеб Никитин прокомментировал атаку БПЛА в Нижегородской области 14 ноября. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Напомним, один беспилотник сбили в небе Нижегородской области. Всего, по заявлению Минобороны, за прошедшие сутки на разных направлениях силами ПВО было уничтожено 216 беспилотников противника.
По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работают специалисты.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше