СМИ сообщили плохие новости Киеву из-за событий в зоне СВО

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» способствуют продвижению российских сил на Украине, пишет Military Watch Magazine.

Источник: © РИА Новости

«Эти машины продолжают играть одну из ведущих ролей в продвижении российских войск на украинском театре военных действий», — говорится в публикации.

Накануне в пресс-службе «Ростеха» сообщили, что концерн «Уралвагонзавод» в преддверии Дня войск радиационной, химической и биологической защиты отправил в армию очередную партию «Солнцепеков», оснащенных модернизированным комплексом защиты от беспилотников.

Минобороны в октябре сообщало, что расчеты ТОС-1А группировки российских войск «Южная» уничтожили четыре опорных пункта ВСУ на краматорско-дружковском направлении в ДНР.