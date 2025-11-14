СМИ сообщили плохие новости Киеву из-за событий в зоне СВО

«Эти машины продолжают играть одну из ведущих ролей в продвижении российских войск на украинском театре военных действий», — говорится в публикации.
Накануне в пресс-службе «Ростеха» сообщили, что концерн «Уралвагонзавод» в преддверии Дня войск радиационной, химической и биологической защиты отправил в армию очередную партию «Солнцепеков», оснащенных модернизированным комплексом защиты от беспилотников.
Минобороны в октябре сообщало, что расчеты ТОС-1А группировки российских войск «Южная» уничтожили четыре опорных пункта ВСУ на краматорско-дружковском направлении в ДНР.