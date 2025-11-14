Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим ЧС введен в Новороссийске после масштабной атаки БПЛА

Наиболее сильные повреждения зафиксированы в многоэтажке по улице Губернского.

Источник: t.me/kravchenko_glava_nvrsk

В Новороссийске устраняют последствия ночной массированной атаки беспилотников. В городе введён режим чрезвычайной ситуации, развёрнут оперативный штаб. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Он рассказал, что осмотрел получившие территории, на которых были зафиксированы повреждения. Известно, что обломки БПЛА попали в четыре многоквартирных дома и два частных. Пострадавший в одном из домов мужчина сейчас в больнице.

Наиболее сильные повреждения, по словам Кравченко — в многоэтажке по улице Губернского. В многоэтажке на ул. Георгия Соколова разрушения зафиксированы в нежилой квартире. В доме на ул. Ленина выбиты окна в нескольких квартирах. Также пострадали фасады и припаркованные автомобили. Кравченко пообещал пострадавшим помощь. Пункты временного размещения для жителей, которым это необходимо, развёрнуты в школе № 29 и ТЭЛ.

По словам Кравченко, ущерб был нанесён городской инфраструктуре Новороссийска. Повреждены резервуар и причал «Черномортранснефти», нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис», контейнерный терминал НУТЭП. Возникшие при падении обломков пожары уже потушены. Кравченко также упомянул повреждённое в порту гражданское судно, где пострадали три члена экипажа. Название судна не уточняется.

Глава города также напомнил жителям Новороссийска, что подходить к обнаруженным обломкам БПЛА нельзя — об опасной находке нужно сразу сообщать по номеру 112.

И.о. заместителя главы Новороссийска по жилищно-коммунальному блоку Рафаэль Бегляров сообщил, что при ночной атаке беспилотников была повреждена котельная АО «Черномортранснефть». Три многоэтажки (в них проживают почти 500 человек) с двух часов ночи без отопления и одна многоэтажка — без горячей воды. Идут ремонтные работы, вернуть тепло и горячую воду обещают к 16:00.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше