Режим ЧС введен в Новороссийске после масштабной атаки БПЛА

В Новороссийске устраняют последствия ночной массированной атаки беспилотников. В городе введён режим чрезвычайной ситуации, развёрнут оперативный штаб. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
Он рассказал, что осмотрел получившие территории, на которых были зафиксированы повреждения. Известно, что обломки БПЛА попали в четыре многоквартирных дома и два частных. Пострадавший в одном из домов мужчина сейчас в больнице.
Наиболее сильные повреждения, по словам Кравченко — в многоэтажке по улице Губернского. В многоэтажке на ул. Георгия Соколова разрушения зафиксированы в нежилой квартире. В доме на ул. Ленина выбиты окна в нескольких квартирах. Также пострадали фасады и припаркованные автомобили. Кравченко пообещал пострадавшим помощь. Пункты временного размещения для жителей, которым это необходимо, развёрнуты в школе № 29 и ТЭЛ.
По словам Кравченко, ущерб был нанесён городской инфраструктуре Новороссийска. Повреждены резервуар и причал «Черномортранснефти», нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис», контейнерный терминал НУТЭП. Возникшие при падении обломков пожары уже потушены. Кравченко также упомянул повреждённое в порту гражданское судно, где пострадали три члена экипажа. Название судна не уточняется.
Глава города также напомнил жителям Новороссийска, что подходить к обнаруженным обломкам БПЛА нельзя — об опасной находке нужно сразу сообщать по номеру 112.
И.о. заместителя главы Новороссийска по жилищно-коммунальному блоку Рафаэль Бегляров сообщил, что при ночной атаке беспилотников была повреждена котельная АО «Черномортранснефть». Три многоэтажки (в них проживают почти 500 человек) с двух часов ночи без отопления и одна многоэтажка — без горячей воды. Идут ремонтные работы, вернуть тепло и горячую воду обещают к 16:00.