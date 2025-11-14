Челябинский священник рассказал, какие иконы можно передавать бойцам на СВО

Протоиерей Димитрий Егоров из Челябинской епархии, который регулярно приезжает к бойцам в зону СВО, рассказал, что солдатам особенно важны не только необходимая техника и вещи, но и небольшие человеческие знаки внимания — письма, теплые носки, маскировочные сети и компактные иконы. По словам священника, именно такие простые подарки помогают военным чувствовать поддержку людей из дома и сохранять внутреннюю силу в сложных условиях.
— Надо понимать, что не каждую иконочку военнослужащий может взять с собой. Это должна быть компактная икона, желательно на твердом носителе типа пластика, или заламинированная бумажная, — рассказал изданию «Губерния» протоиерей Димитрий Егоров.
Священник отметил, что чаще всего военнослужащие берут с собой образы Спаса Нерукотворного, Казанской Божией Матери, а также иконы Георгия Победоносца, Александра Невского и Дмитрия Донского. Егоров добавил, что иконы становятся для ребят важной моральной опорой и помогают сохранять веру и стойкость в самые напряженные моменты.