«Завершена зачистка от украинских боевиков населенного пункта Рог Донецкой Народной Республики. В течение прошедшей недели подразделения группировки войск “Восток” продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Орестополь Днепропетровской области. Кроме того, в течение недели освобождены населенные пункты Даниловка, Волчье Днепропетровской области, Новоуспеновское, Новое, Сладкое и Рыбное Запорожской области», — сказали там.
ВС РФ освободили Орестополь в Днепропетровской области
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российские военные освободили за неделю восемь населенных пунктов, в том числе за сутки — Орестополь в Днепропетровской области. Также зачищен Рог у Красноармейска в ДНР, сообщили в Минобороны России.