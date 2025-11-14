ВС России нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ

«В ответ на террористические атаки по гражданским объектам на территории России сегодня ночью нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами “Кинжал”, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу», — говорится в сводке.
В течение недели российская армия нанесла один массированный и пять групповых ударов, поразив военные предприятия и газо-энергетические объекты, используемую ВСУ транспортную инфраструктуру, аэродромы, места хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских боевиков, националистов и наемников.
С начала СВО противник потерял 668 самолетов, 283 вертолета, 96 549 дронов, 636 ЗРК, 26 020 танков и других ББМ, 1611 боевых машин РСЗО, 31 286 орудий полевой артиллерии и минометов, 46 649 единиц специальной военной автотехники.