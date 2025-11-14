«В течение прошедшей недели в районах населенных пунктов Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики ВСУ потеряли свыше 1670 военнослужащих, три танка, 34 боевые бронированные машины, 31 автомобиль и шесть орудий полевой артиллерии. Всего за неделю в зоне ответственности группировки войск “Центр” потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3360 военнослужащих, три танка, 45 боевых бронированных машин, 43 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.