Главное из брифинга Минобороны 8 — 14 ноября 2025 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 8 по 14 ноября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли два массированных и пять групповых ударов

В ночь на 14 ноября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными БПЛА по объектам ВПК и энергетики Украины, обеспечивающим их работу.

Кроме того, с 8 по 14 ноября ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов.

Среди пораженных целей:

  • предприятия ВПК Украины и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивающие их работу;
  • транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ;
  • военные аэродромы;
  • места хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА;
  • пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

ВС РФ за неделю освободили 10 населенных пунктов

За неделю российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:

  • Синельниково в Харьковской области;
  • Новоуспеновское, Новое, Сладкое и Рыбное в Запорожской области;
  • Сухой Яр и Гнатовка в ДНР;
  • Орестополь, Даниловка, Волчье в Днепропетровской области.

Подразделения «Севера» улучшили тактическое положение

В Сумской области «Северная» группировка нанесла поражение девяти бригадам и штурмовому полку ВСУ. На Харьковском направлении бойцы «Севера» в течение недели противостояли двум бригадам противника.

В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 960 боевиков. Также ВСУ лишились трех танков, шести боевых бронированных машин, 70 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, трех станций РЭБ, трех радиолокационных станций, восьми складов боеприпасов и 37 складов материальных средств.

Запад продолжает уничтожение группировки ВСУ в районе Купянска

В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение восьми бригадам ВСУ.

В районе города Купянска Харьковской области штурмовые группы 6-й армии продолжили уничтожение окруженной группировки противника.

В течение суток бойцы ВС РФ сорвали три контратаки двух бригад нацгвардии в районах сел Нечволодовка и Петровка, проведенные противником для прорыва к реке Оскол для восстановления разрушенной переправы и деблокирования окруженных военнослужащих ВСУ. Уничтожено 15 боевиков и семь боевых бронированных машин.

В течение прошедшей недели в районе Купянска противник потерял более 365 военнослужащих, 25 боевых бронированных машин, 42 автомобиля, четыре артиллерийских орудия и шесть минометов.

Всего за неделю в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили свыше 1530 военнослужащих, 35 боевых бронированных машин, 146 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, 21 склад боеприпасов, 65 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения «Юга» перешли на новые рубежи

Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары 13 украинским бригадам.

За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 815 бойцов, шесть танков, 19 боевых бронированных машин, 11 орудий полевой артиллерии, 109 автомобилей, 11 станций РЭБ, 21 склад боеприпасов, горючего и материальных средств.

«Центр» ликвидирует формирования ВСУ в «кольце» в Красноармейске

Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 26 украинским бригадам и четырем штурмовым полкам ВСУ.

В городе Красноармейске ДНР штурмовики 2-й армии вели ликвидацию окруженных формирований ВСУ в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны.

Российские бойцы отразили семь атак механизированной бригады, штурмового полка «Скала» и штурмового полка ВСУ из района села Гришино ДНР, предпринятых для деблокирования окруженной группировки ВСУ.

Завершена зачистка от украинских боевиков населенного пункта Рог ДНР.

Подразделения «Центра» освободили 49 зданий в Димитрове и продолжают наступление в микрорайоне «Восточный», а также в южной части города и в направлении микрорайона «Западный».

«В течение прошедшей недели в районах населенных пунктов Красноармейск и Димитров ДНР ВСУ потеряли свыше 1670 военнослужащих, три танка, 34 боевые бронированные машины, 31 автомобиль и шесть орудий полевой артиллерии», — сообщает Минобороны РФ.

Всего за неделю в зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили свыше 3360 военнослужащих, три танка, 45 боевых бронированных машин, 43 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии и три станции РЭБ.

«Восток» наступает в Запорожской и Днепропетровской областях

Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение шести бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 1665 военнослужащих. Также украинская сторона лишилась 11 боевых бронированных машин, 81 автомобиля, девяти орудий полевой артиллерии.

Группировка «Днепр» продвинулась вперед

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар шести бригадам.

ВСУ потеряли порядка 495 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 82 автомобиля, два орудия полевой артиллерии, 40 станций РЭБ и разведки, 24 склада боеприпасов и материальных средств.

Итоги работы сил ПВО за неделю

Средства противовоздушной обороны сбили:

  • девять управляемых авиационных бомб;
  • 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • две управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
  • 1173 БПЛА самолетного типа.

Силы и средства Черноморского флота, а также подразделения ракетных войск с 8 по 14 ноября уничтожили 27 безэкипажных катеров и три буксира ВСУ.

