Главное из брифинга Минобороны 8 — 14 ноября 2025 года: сводка за неделю

В течение суток бойцы ВС РФ сорвали три контратаки двух бригад нацгвардии в районах сел Нечволодовка и Петровка, проведенные противником для прорыва к реке Оскол для восстановления разрушенной переправы и деблокирования окруженных военнослужащих ВСУ. Уничтожено 15 боевиков и семь боевых бронированных машин.