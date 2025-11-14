Ричмонд
БПЛА массово атаковали Нововоронежскую АЭС в ночь на 13 ноября

Повреждения получило вспомогательное электрооборудование станции в Нововоронеже.

Массированной атаке беспилотников подвергся в ночь на 13 ноября Нововоронеж. БПЛА целились в атомную станцию. Всего над городом военные сбили восемь дронов, сообщил губернатор Александр Гусев.

— При падении обломков одного из беспилотников оказалось повреждено вспомогательное электрооборудование недалеко от станции, — отметил глава региона. — В автоматическом режиме были отключены от сети несколько энергоблоков НВ АЭС. Еще один продолжал работу в штатном режиме на полную мощность. К настоящему моменту работа всех энергоблоков восстановлена.

По данным региональных властей, радиационный фон на промышленной площадке Нововоронежской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.

