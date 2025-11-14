Над Крымом днем 14 ноября за три часа силы ПВО уничтожили два БПЛА ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Всего в период с 12:00 до 15:00 по московскому времени перехвачены и десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Из них четыре сбили над Брянской областью, три над Курской областью, два над Республикой Крым и один над Белгородской областью.
Ранее мы писали, что в ночь с 13 на 14 ноября над Крымом и Черным морем силы ПВО сбили 78 БПЛА. Всего над регионами России в течение прошедшей ночи перехвачены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов.
