Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Крымом днем 14 ноября за три часа силы ПВО уничтожили два БПЛА ВСУ

Над регионами России сбили десять украинских беспилотников.

Источник: Аргументы и факты

Над Крымом днем 14 ноября за три часа силы ПВО уничтожили два БПЛА ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Всего в период с 12:00 до 15:00 по московскому времени перехвачены и десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Из них четыре сбили над Брянской областью, три над Курской областью, два над Республикой Крым и один над Белгородской областью.

Ранее мы писали, что в ночь с 13 на 14 ноября над Крымом и Черным морем силы ПВО сбили 78 БПЛА. Всего над регионами России в течение прошедшей ночи перехвачены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше