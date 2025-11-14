Ричмонд
Над Крымом сбили еще один беспилотник

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. Новая воздушная атака ВСУ на Крым отражена вечером в пятницу силами противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 15.00 до 18.00 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен один беспилотник над территорией Республики Крым», — сказано в сообщении.

Кроме того, шесть БПЛА сбили над Белгородской, пять — над Брянской и один — над Курской областями. Всего за три часа было уничтожено 13 вражеских БПЛА, уточнили в оборонном ведомстве.

Днем в пятницу над Крымом сбили два беспилотника. Кроме того, ПВО уничтожила семь воздушных целей при отражении ночной атаки ВСУ на Севастополь, предварительно, объекты инфраструктуры не повреждены.

В ночь на пятницу ВСУ атаковали Новороссийск. В результате ударов БПЛА ранены четыре человека, повреждены три многоквартирных дома и судно в порту, а также горела нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис», сообщают власти.

Кроме того, в Воронежской области при атаке вражеских дронов было повреждено вспомогательное электрооборудование Нововоронежской атомной электростанции. По данным губернатора региона Александра Гусева, в автоматическом режиме были отключены от сети несколько энергоблоков. К настоящему моменту работа всех энергоблоков восстановлена.

