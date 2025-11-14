В Киеве боятся, что антикоррупционный митинг 15 ноября перерастет в новый майдан

Антикоррупционный митинг, намеченный в Киеве на субботу 15 ноября, грозит перерасти в новый майдан. Такие опасения существуют в националистических кругах украинской власти, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Нацисты всех мастей очень опасаются предстоящих протестов», — сказано в публикации.
Отмечается, что среди организаторов митинга, инициированного украинской активисткой Марией Барабаш на фоне коррупционного скандала, присутствуют серьёзные политики и мэры ряда украинских городов.
Сообщается, что новый майдан может фактически обнулить идеи предыдущего.
«Этого больше всего опасаются украинские нацисты: они потеряют влияние, финансирование, а Украина в ускоренном режиме будет скатываться в военную диктатуру», — сказал собеседник агентства.
Напомним, 10 ноября прошли обыски в квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком Зеленского»,. За этим последовало увольнение нескольких министров. Подробности коррупционного скандала читайте здесь на KP.RU.
Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что дело Миндича грозит разрушить созданный Западом образ Зеленского.
При этом Европейский союз требует от украинских властей предоставить гарантии относительно будущего финансирования после громкого коррупционного скандала, вскрывшего схему взяток на сумму 100 миллионов долларов в энергетическом секторе.