Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: над регионами РФ сбиты 13 украинских БПЛА за три часа

Украинские военные пытались атаковать дронами пять российских регионов.

Тринадцать украинских беспилотников уничтожены над территорией РФ вечером в пятницу 14 ноября. Об этом информирует пресс-служба российского оборонного ведомства.

«С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в релизе Минобороны.

Сообщается, что дроны были обнаружены и обезврежены над территорией пяти российских регионов. Так, по пять БПЛА силы противовоздушной обороны сбили над Ростовской областью и Республикой Крым, по одному — над Белгородской, Брянской и Воронежской областями.

Накануне над Кубанью и Черным морем за одну ночь сбили 125 беспилотников.

При этом в Новороссийске из-за попадания БПЛА в многоквартирный дом пострадал человек.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ пытался атаковать школу в центре Донецка. Этот аппарат нес на себе взрывчатку весом 50 килограммов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше