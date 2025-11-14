Минобороны: над регионами РФ сбиты 13 украинских БПЛА за три часа

Тринадцать украинских беспилотников уничтожены над территорией РФ вечером в пятницу 14 ноября. Об этом информирует пресс-служба российского оборонного ведомства.
«С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в релизе Минобороны.
Сообщается, что дроны были обнаружены и обезврежены над территорией пяти российских регионов. Так, по пять БПЛА силы противовоздушной обороны сбили над Ростовской областью и Республикой Крым, по одному — над Белгородской, Брянской и Воронежской областями.
Накануне над Кубанью и Черным морем за одну ночь сбили 125 беспилотников.
При этом в Новороссийске из-за попадания БПЛА в многоквартирный дом пострадал человек.
Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ пытался атаковать школу в центре Донецка. Этот аппарат нес на себе взрывчатку весом 50 килограммов.