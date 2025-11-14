Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 13 украинских беспилотников над пятью регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Четырнадцатого ноября с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА — над территорией Ростовской области, пять БПЛА — над территорией Республики Крым, один БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Брянской области и один БПЛА — над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше