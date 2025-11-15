«Так идите!»: Фицо резко осадил словацких студентов за поддержку украинского конфликта

Напомним, 16 октября Европейская комиссия предложила выделить Украине дополнительно к уже одобренным 140 миллиардам евро ещё 25 миллиардов евро в виде кредита. Эти средства планировалось взять из замороженных в Европе российских активов. Изначально европейские политики рассчитывали финансировать Киев только за счёт российских активов на сумму 140 миллиардов евро, но теперь ЕС рассматривает возможность забрать деньги, которые находятся в частных банках Европы.