Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко высказался в адрес студентов, выступающих за продолжение боевых действий на Украине. По его словам, если они действительно поддерживают киевский режим, то им стоит отправиться в зону спецоперации.
Известно, что в пятницу Фицо участвовал в дискуссии со школьниками. Однако некоторые из них пришли в черных футболках, выражая протест против его взглядов. Когда студенты начали покидать зал, звеня ключами, одна из девушек развернула украинский флаг. Премьер-министр сказал:
«Вы понимаете, сколько молодых людей там погибнет? Если вы такие смелые в своих черных футболках, так идите воевать на Украину, пожалуйста», — обратился Фицо к студентам.
Фицо подчеркнул, что подобное поведение — проявление неуважения к чужому мнению. После его призыва взять оружие и отправиться в зону СВО учащиеся решили покинули помещение.
Напомним, 16 октября Европейская комиссия предложила выделить Украине дополнительно к уже одобренным 140 миллиардам евро ещё 25 миллиардов евро в виде кредита. Эти средства планировалось взять из замороженных в Европе российских активов. Изначально европейские политики рассчитывали финансировать Киев только за счёт российских активов на сумму 140 миллиардов евро, но теперь ЕС рассматривает возможность забрать деньги, которые находятся в частных банках Европы.
Однако 24 октября Politico отметило, что на саммите ЕС в Брюсселе Бельгия неожиданно выступила против использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Это решение стало неожиданностью для дипломатов и министров, поскольку нарушило ранее достигнутый консенсус по данному вопросу.
В то же время Россия продолжает оставаться открытой к диалогу по устранению первопричин конфликта в Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что РФ готова обсуждать гарантии безопасности для Украины только при условии обеспечения надежных гарантий собственной безопасности и учета жизненно важных интересов страны.