Российские FPV-дроны уничтожили кустарный «пикап-РСЗО» ВСУ

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Дроны-камикадзе российской группировки войск «Днепр» уничтожили украинский кустарный «пикап-РСЗО» на ореховском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что операторы беспилотных систем, проводя разведку под Степногорском и Приморским Запорожской области, обнаружили пикап ВСУ, на котором была установлена ракетная установка залпового огня. «Получив координаты цели, расчет ударных дронов первым попаданием обездвижил автомобиль противника. Затем операторы дрона-камикадзе серией ударов поразили пусковую установку и салон автомобиля, в результате чего кустарный “пикап-РСЗО” противника был уничтожен», — сообщили в военном ведомстве.

Там рассказали, что ударом оператора еще одного дрона удалось уничтожить багги ВСУ, двигавшийся к передовым позициям. «Также на одном из участков линии боевого соприкосновения ударом дрона-камикадзе новороссийских десантников была уничтожена роботизированная платформа (наземный робототехнический комплекс) противника, выполняющая доставку на передовую боеприпасов и материальных средств», — добавили в Минобороны.