Российские FPV-дроны уничтожили кустарный «пикап-РСЗО» ВСУ

Отмечается, что операторы беспилотных систем, проводя разведку под Степногорском и Приморским Запорожской области, обнаружили пикап ВСУ, на котором была установлена ракетная установка залпового огня. «Получив координаты цели, расчет ударных дронов первым попаданием обездвижил автомобиль противника. Затем операторы дрона-камикадзе серией ударов поразили пусковую установку и салон автомобиля, в результате чего кустарный “пикап-РСЗО” противника был уничтожен», — сообщили в военном ведомстве.