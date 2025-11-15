Т-72БЗМ уничтожил склад с боеприпасами ВСУ под Красноармейском

«Экипаж танка Т-72Б3М 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск “Центр” огнем с закрытой огневой позиции уничтожил склад с боеприпасами и пункт временной дислокации формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что огонь велся 125-мм осколочно-фугасными снарядами с дистанции более 8 км. Стрельба велась с постоянной корректировкой огня со стороны операторов беспилотных систем. «Корректировка огня с разведывательного БПЛА позволяет успешно поражать различные опорные пункты, бронетехнику и другие военные объекты ВСУ», — добавили в Минобороны.