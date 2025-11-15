Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Т-72БЗМ уничтожил склад с боеприпасами ВСУ под Красноармейском

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Экипаж российского танка Т-72БЗМ с удаления более 8 км уничтожил украинский склад с боеприпасами и пункт временной дислокации на красноармейском направлении спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Экипаж танка Т-72Б3М 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск “Центр” огнем с закрытой огневой позиции уничтожил склад с боеприпасами и пункт временной дислокации формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь велся 125-мм осколочно-фугасными снарядами с дистанции более 8 км. Стрельба велась с постоянной корректировкой огня со стороны операторов беспилотных систем. «Корректировка огня с разведывательного БПЛА позволяет успешно поражать различные опорные пункты, бронетехнику и другие военные объекты ВСУ», — добавили в Минобороны.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше