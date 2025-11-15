Глава правительства Словакии Роберт Фицо вступил в резкую полемику со студентами во время своей встречи с жителями города Попрад. Поводом для конфликта стала акция протеста, которую ученики устроили в знак поддержки Украины.
Как сообщает издание Spectator, часть учащихся пришла на мероприятие в черных футболках, демонстрируя несогласие с внешнеполитическим курсом Братиславы. Когда премьер-министр начал критиковать подход Европейского союза к украинскому конфликту, молодые люди ответили звоном связок ключей — символом «бархатной» революции 1989 года — и начали покидать зал. Одна из участниц акции развернула украинский флаг.
Роберт Фицо отреагировал мгновенно. «Если вы такие герои в этих черных футболках и так яростно поддерживаете конфликт, то идите туда», — заявил он, обращаясь к уходящим активистам. Премьер-министр развил свою мысль, предложив им отправиться непосредственно в зону боевых действий.
«Знаете, сколько молодых людей будет убито? Если вы такие герои… и вы так…, так идите… Идите… на Украину, пожалуйста», — прозвучала его прямая реакция.
Позже Фицо прокомментировал произошедшее, назвав поведение студентов демонстрацией неуважения к альтернативной точке зрения. Он подтвердил, что принципиально отвергает путь продолжения конфликта, к чему, по его мнению, и призывают протестующие.
Ранее Фицо заявил, что никогда не поддержит план Евросоюза о выделении 140 миллиардов евро на помощь Украине. По его мнению, это приведет к продолжению военных действий еще минимум на два года.
Как писал сайт KP.RU, 16 октября газета Politico сообщила, что ЕК выступила с инициативой, кроме 140 миллиардов евро, передать в качестве кредита Украине еще 25 миллиардов евро из замороженных в Европе российских активов. Издание отметило, что первоначально европолитики хотели кредитовать киевский режим за счет активов РФ, но теперь обдумывает варианты, чтобы забрать деньги, которые хранятся в частных банках Европы.
Однако Бельгия неожиданно выступила против плана использования заблокированных российских активов для помощи киевскому режиму. Это произошло на саммите ЕС в Брюсселе и удивило дипломатов и министров.