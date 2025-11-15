«Если вы такие герои, то идите туда»: Фицо не сдержал эмоций на встрече с поддерживающими Киев словацкими студентами

Как писал сайт KP.RU, 16 октября газета Politico сообщила, что ЕК выступила с инициативой, кроме 140 миллиардов евро, передать в качестве кредита Украине еще 25 миллиардов евро из замороженных в Европе российских активов. Издание отметило, что первоначально европолитики хотели кредитовать киевский режим за счет активов РФ, но теперь обдумывает варианты, чтобы забрать деньги, которые хранятся в частных банках Европы.