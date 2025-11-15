Над регионами России за ночь сбили 64 украинских БПЛА

Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 14 ноября до 7:00 15 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 25 — над территорией Рязанской области, 17 — над территорией Ростовской области, 8 — над территорией Тамбовской области, 5 — над территорией Воронежской области, 2 — над территорией Белгородской области, 2 — над территорией Саратовской области, 2 — над территорией Липецкой области, 1 — над территорией Тульской области, 1 — над территорией Самарской области и 1 БПЛА — над территорией Республики Татарстан», — сказали там.