ВСУ потеряли за сутки на всех направлениях более 1 205 военных

Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Север» Ярослав Якимкин, в зоне группировки ВСУ потеряли более 115 военнослужащих. По данным начальника пресс-центра группировки «Днепр» Романа Кодряна, в зоне ее ответственности уничтожены до 80 военнослужащих. Как уточнил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма, в зоне ответственности этой группировки потери противника составили до 225 военнослужащих.