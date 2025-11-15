Ричмонд
СВО
ВСУ потеряли за сутки на всех направлениях более 1 205 военных

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Подразделения ВСУ за сутки потеряли на всех направлениях СВО более 1 205 военнослужащих. Об этом сообщили начальники пресс-центров группировок войск.

Источник: Reuters

Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Север» Ярослав Якимкин, в зоне группировки ВСУ потеряли более 115 военнослужащих. По данным начальника пресс-центра группировки «Днепр» Романа Кодряна, в зоне ее ответственности уничтожены до 80 военнослужащих. Как уточнил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма, в зоне ответственности этой группировки потери противника составили до 225 военнослужащих.

В зоне группировки «Восток» ВСУ потеряли более 215 военнослужащих, сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов. По словам начальника пресс-центра Южной группировки войск Вадима Астафьева, ранеными и убитыми противник потерял до 85 военнослужащих. Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, в зоне ответственности группировки потери противника составили до 485 военнослужащих.