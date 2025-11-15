Ричмонд
Ночью над Самарской областью сбили беспилотник

Над Самарской областью ночью 14 ноября сбили вражеский беспилотник.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области ночью в субботу была объявлена атака БПЛА. Угрозу сняли спустя несколько часов.

По данным Министерства обороны России, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 64 вражеских беспилотных летательных аппарата. Один из них пролетал над территорией Самарской области.

Напомним, в период действия ограничений местным жителям рекомендуют сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности. Не стоит выходить на улицу и подходить к окнам. Лучше спуститься на первый этаж или парковку. При обнаружении обломков БПЛА нужно незамедлительно покинуть место происшествия.

