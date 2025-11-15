В Воронежской области ночью сбили минимум шесть БПЛА

В ночь на субботу, 15 ноября, Воронежская область снова подверглась атаке БПЛА. По данным губернатора региона Александра Гусева, в пяти районах обнаружили и сбили не менее шести вражеских беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений при отражении атаки нет.
Режим опасности БПЛА действовал в регионе с 20.38 пятницы, 14 ноября, до 7.23 субботы, 15 ноября.
