В Ростовской области в ночь на 15 ноября сбили 17 беспилотников

В Ростовской области в ночь на 15 ноября два района подверглись вражеской атаке БПЛА. Об этом в своем телеграм — канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он уточнил, что речь идет о Шолоховском и Чертковском муниципалитетах.
— Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется, — сказал Юрий Слюсарь.
Официальную информацию озвучили и в министерстве обороны РФ. По данным ведомства, наши ПВО сбили на Дону 17 беспилотных летательных аппаратов.
В Рязанской области уничтожили 25 БПЛА, в Воронежской — пять, а в Татарстане — один. Также атаки были успешно отражены и в других регионах страны.
