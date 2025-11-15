Российский FPV-беспилотник «Бумеранг» установил рекорд по дальности поражения противника в зоне проведения специальной военной операции. Он ударил по противнику на расстоянии 57 километров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском ОПК.
Как отметил неназванный собеседник издания, достичь такой дальности применения дрона удалось благодаря разработкам. В частности, использованию на беспилотниках дополнительных аккумуляторов и усиленной системе связи.
«В зоне СВО был установлен рекорд по дальности применения FPV-дрона российскими войсками. Дрон “Бумеранг” поразил украинский объект на дистанции 57 км», — сказал собеседник ТАСС.
При этом подчеркивается, что пока «Бумеранги» только начинают применяться в зоне проведения спецоперации. Недавно они поступили на вооружение.
Тем временем боевики Вооруженных сил Украины продолжают терпеть поражение в Харьковской области. Там сдались в плен военнослужащие ВСУ, которые находились на позициях с весны 2025 года. Оружие сложили, по меньшей мере, пять человек.