Бойцы бригады «Север-V» уничтожили пункт управления ВСУ севернее Часова Яра

«Воздушной разведкой бригады “Север-V” был обнаружен блиндаж, в котором находился полевой пункт управления ВСУ. Неподалеку противник разместил замаскированный генератор в разрушенном здании, от которого запитывалось укрытие. Подлет с воздуха контролировался системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что затрудняло поражение обычными FPV-дронами», — говорится в сообщении.