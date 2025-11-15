ВС РФ поразили военный аэродром и связанный с ВПК энергообъект Украины

«Нанесено поражение военному аэродрому, объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему функционирование украинского военно-промышленного комплекса», — указано в сообщении МО РФ.
Также был поражен цех по производству безэкипажных катеров. Под ударами оказались места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего действия, узлы связи Главного управления разведки Украины, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Ранее в этот день сообщалось, что российские военнослужащие в зоне специальной военной операции (СВО) испытали FPV-дрон «Бумеранг» на дистанцию 57 км, установив новый рекорд его боевого применения. Уточнялось, что столь значительная дальность стала возможна благодаря использованию на аппаратах дополнительных аккумуляторных батарей и усиленной системе связи. Сейчас модернизированные «Бумеранги» начинают поступать в расчеты БПЛА российских войск и проходят обкатку в реальных условиях.