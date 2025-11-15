Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ поразили военный аэродром и связанный с ВПК энергообъект Украины

Российские войска поразили военный аэродром и объект энергетической инфраструктуры, обеспечивающий функционирование украинского ВПК. Об этом 15 ноября сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Нанесено поражение военному аэродрому, объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему функционирование украинского военно-промышленного комплекса», — указано в сообщении МО РФ.

Также был поражен цех по производству безэкипажных катеров. Под ударами оказались места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего действия, узлы связи Главного управления разведки Украины, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Ранее в этот день сообщалось, что российские военнослужащие в зоне специальной военной операции (СВО) испытали FPV-дрон «Бумеранг» на дистанцию 57 км, установив новый рекорд его боевого применения. Уточнялось, что столь значительная дальность стала возможна благодаря использованию на аппаратах дополнительных аккумуляторных батарей и усиленной системе связи. Сейчас модернизированные «Бумеранги» начинают поступать в расчеты БПЛА российских войск и проходят обкатку в реальных условиях.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше