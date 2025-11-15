Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночь в Волгоградской области прошла без атак вражеских дронов

Несмотря на объявление беспилотной опасности, минувшая ночь в регионе прошла спокойно.

По информации Минобороны РФ, с 23.00 14 ноября до 7.00 15 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в небе над страной 64 украинских беспилотника. Больше всего дронов сбили над Рязанской областью — 25. В Ростовской области уничтожили 17 беспилотников.

Волгоградская область минувшей ночью не подвергалась атакам БПЛА, несмотря на объявление беспилотной опасности. Режим был введен вечером 14 ноября. В эту субботу около 6.34 его отменили.

Аэропорт Сталинград ночью работал в штатном режиме.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше