Ночь в Волгоградской области прошла без атак вражеских дронов

По информации Минобороны РФ, с 23.00 14 ноября до 7.00 15 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в небе над страной 64 украинских беспилотника. Больше всего дронов сбили над Рязанской областью — 25. В Ростовской области уничтожили 17 беспилотников.
Волгоградская область минувшей ночью не подвергалась атакам БПЛА, несмотря на объявление беспилотной опасности. Режим был введен вечером 14 ноября. В эту субботу около 6.34 его отменили.
Аэропорт Сталинград ночью работал в штатном режиме.
