Названы районы Красноармейска, которые зачищают российские штурмовики

По информации оборонного ведомства, российские бойцы зачищают западный, северо-западный и восточный кварталы Центрального района города, а также территорию западной промзоны.
Помимо этого, ВС РФ приступили к зачистке населенного пункта Ровное в ДНР.
Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военнослужащие разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове — «сообщения между городами больше нет, вооруженные формирования Украины отрезаны друг от друга».
До этого, по информации Reuters, украинская сторона признала, что Киев не обладает достаточным количеством ресурсов для дальнейшего удержания Красноармейска. Речь идет об отсутствии личного состава войск, необходимых для обороны позиций.