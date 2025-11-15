Воронежцев пугают сообщениями о пожаре на КБХА

В интернете появились видеоролики с якобы масштабным пожаром на территории воронежского АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА). В правительстве региона эти сообщения назвали фейком, который сфабриковали для создания паники среди воронежцев:
— Никакого пожара на предприятии не было. Запечатленное на видео «огненное зарево» — это плановые испытания ракетного двигателя.
В администрации заверили, что никаких ЧП на предприятии не было, а проводилось испытание одного из двигателей.
Воронежцев просят не поддаваться панике и доверять только официальной информации. Тем более, что проверить наличие пожара можно на карте FIRMS, которая используется для мониторинга пожаров. Судя по ней, в районе КБХА в Воронеже нет возгорания.