Губернатор Самарской области посетил город Снежное в ДНР

По словам Сергея Ермакова, программу на следующий год сверстали на 99%. В этом году регион восстанавливает на 88 объектах, среди которых памятники, мемориалы, многоквартирные дома, школы, детские сады и площадки. Также делегация проверила, как идут работы на запланированных объектах. Для детского сада «Лучик» уже заказали мебель на две группы. Правительство региона окажет поддержку в виде приобретения игрушек. Напомним, губерния стала первой, кто заключил соглашение о сотрудничестве с конкретной территорией Донбасса.