Губернатор Самарской области посетил город Снежное в ДНР

Делегация Самарской области во главе с губернатором Самарской области посетила подшефный город Снежное ДНР. Регион помогает восстановить объекты инфраструктуры.

Источник: пресс-служба правительства Самарской области

Во время визита прошла рабочая встреча губернатора с главой Снежного Сергеем Ермаковым, на которой обсудили итоги восстановления и планы на следующий год.

— Необходимо спланировать мероприятия так, чтобы с наступлением теплого сезона сразу продолжали работу. У нас есть большие проекты, которые мы начали в этом году, — это и остановочные павильоны, и молодежный центр, — отметил Вячеслав Федорищев.

По словам Сергея Ермакова, программу на следующий год сверстали на 99%. В этом году регион восстанавливает на 88 объектах, среди которых памятники, мемориалы, многоквартирные дома, школы, детские сады и площадки. Также делегация проверила, как идут работы на запланированных объектах. Для детского сада «Лучик» уже заказали мебель на две группы. Правительство региона окажет поддержку в виде приобретения игрушек. Напомним, губерния стала первой, кто заключил соглашение о сотрудничестве с конкретной территорией Донбасса.

