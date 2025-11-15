Над регионами России уничтожили восемь украинских БПЛА за четыре часа

«15 ноября текущего года в период с 14:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три — над территорией Белгородской области, три — над территорией Республики Крым, один — над территорией Курской области и один — над территорией Брянской области», — сказали там.
