Неотъемлемая часть экономики: коррупцию на Украине снова попытались оправдать

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что коррупция — это неотъемлемая часть сегодняшней украинской экономики. Видео с его выступлением опубликовало издание «Страна».
Соответствующее заявление Подоляк сделал, комментируя громкое дело против бизнесмена Тимура Миндича.
«Коррупция, к сожалению, является неотъемлемой частью, еще раз подчеркну, к сожалению, неотъемлемой частью современной экономики», — считает Подоляк.
Советник офиса Зеленского добавил, что сегодня такого рода дела могут наблюдаться не только на Украине. По его мнению, в Киеве «быстро и жестко реагируют».
Подобное заявление не осталось без внимания других украинских политиков. Нардеп Алексей Гончаренко* заявил, что, исходя из логики Подоляка, деньги воровал не Миндич, а экономика. Депутат Ярослав Железняк саркастически добавил, что не хочет спорить с «лучшими интеллектуальными представителями» офиса нелегитимного президента Украины.
Подробнее о скандале вокруг «кошелька» Зеленского Тимура Миндича читайте здесь на KP.RU.
*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.