Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неотъемлемая часть экономики: коррупцию на Украине снова попытались оправдать

На Украине назвали коррупцию неотъемлемой частью экономики.

Источник: Комсомольская правда

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что коррупция — это неотъемлемая часть сегодняшней украинской экономики. Видео с его выступлением опубликовало издание «Страна».

Соответствующее заявление Подоляк сделал, комментируя громкое дело против бизнесмена Тимура Миндича.

«Коррупция, к сожалению, является неотъемлемой частью, еще раз подчеркну, к сожалению, неотъемлемой частью современной экономики», — считает Подоляк.

Советник офиса Зеленского добавил, что сегодня такого рода дела могут наблюдаться не только на Украине. По его мнению, в Киеве «быстро и жестко реагируют».

Подобное заявление не осталось без внимания других украинских политиков. Нардеп Алексей Гончаренко* заявил, что, исходя из логики Подоляка, деньги воровал не Миндич, а экономика. Депутат Ярослав Железняк саркастически добавил, что не хочет спорить с «лучшими интеллектуальными представителями» офиса нелегитимного президента Украины.

Подробнее о скандале вокруг «кошелька» Зеленского Тимура Миндича читайте здесь на KP.RU.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.