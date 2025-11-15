Над регионами РФ за четыре часа сбили 36 украинских БПЛА

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за четыре часа перехватили и уничтожили над регионами РФ 36 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
«15 ноября текущего года в период с 19:00 мск до 23:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 17 — над территорией Ростовской области, 12 — над территорией Белгородской области, три — над территорией Воронежской области, три — над территорией Республики Крым, один — над территорией Саратовской области», — говорится в сообщении.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше