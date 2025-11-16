В районе населенного пункта Ямполь зафиксированы случаи оставления позиций военнослужащими украинских формирований территориальной обороны. Об этом сообщили в силовых структурах.
«В результате радиоперехвата были выявлены случаи самовольного оставления позиции в Ямполе украинскими военнослужащими из 4-го батальона 111-й бригады ВСУ», — рассказал источник в силовых структурах в беседе с РИА Новости.
Как следует из перехваченных радиопереговоров, украинские военные, долго находились под обстрелами. На фоне этого один из бойцов предупредил по рации, что намерен покинуть позиции, если к утру не поступит команда на выход.
Согласно заявлению Генштаба Вооруженных сил Украины, его подразделения были также выведены из поселка Нововасилевское, расположенного в Запорожской области, якобы для перемещения на более выгодные для обороны позиции.