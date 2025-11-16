Ричмонд
Горячую линию открыли для волгоградцев после атаки БПЛА

Прокуратура Волгограда открыла горячую линию для волгоградцев из домов, которые подверглись атаке дронами ВСУ.

Вечером 15 ноября в результате массированного налёта были повреждены четыре дома в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда. В одном доме произошло возгорание. Три человека пострадали — им оказывается медицинская помощь.

Для оперативной связи с жителями домов, которые пострадали во время налёта, прокуратура организовала работу горячей линии.

— На местах происшествия с целью координации действий правоохранительных органов и экстренных служб работают прокурор Дзержинского района Волгограда и прокурор Тракторозаводского района. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: тел. +79608921020, — сообщила официальный представитель прокуратуры региона.

На время работы оперативных служб для жителей открыты пункты временного размещения на территориях школы № 51 и лицея № 7, организованы спальные места и горячее питание.

В настоящее время оперативные службы в Волгограде уточняют характер повреждений домов и ликвидируют последствия.

