Ночью в нескольких частях Украины прогремели взрывы

Вечером 15 ноября атаке БПЛА подверглись российские регионы. За четыре часа уничтожено 36 украинских дронов. Все БПЛА перехвачены в период с 19:00 до 23:00. Дроны ликвидированы над Ростовской, Белгородской, Воронежской, Саратовской областями и Республикой Крым. О жертвах атаки ВСУ информации не поступало.