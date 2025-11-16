Ночью в нескольких частях Украины прогремели взрывы

На территории Украины прогремела серия взрывов. Их услышали в Харькове и Сумах. Об этом пишет местное издание «Общественное».
Утверждается, что взрывы прогремели около 02:20 16 ноября. Они звучали на фоне объявленной в ряде регионов воздушной тревоги.
Сирены работают в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях. Воздушная тревога объявлена с полуночи. Предупреждение действует до сих пор.
Вечером 15 ноября атаке БПЛА подверглись российские регионы. За четыре часа уничтожено 36 украинских дронов. Все БПЛА перехвачены в период с 19:00 до 23:00. Дроны ликвидированы над Ростовской, Белгородской, Воронежской, Саратовской областями и Республикой Крым. О жертвах атаки ВСУ информации не поступало.
