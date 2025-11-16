Боевики ВСУ столкнулись с большой «неудачей», попав в окружение в Красноармейске. Российские военные продолжают наступать. Киев не станет выводить заблокированные подразделения вплоть до тотального разгрома ВСУ, пишет Responsible Statecraft.
Американские эксперты отметили, что бои за Красноармейск неизменно приведут к большим потерям в ВСУ. Решение остаться в городе истощает армию, говорится в статье.
Потери в живой силе могут стать важнее сдачи Красноармейска, утверждает один из экспертов, директор евразийской программы Института имени Квинси Анатоль Ливен. Кроме того, ВСУ утратят технику.
Между тем ВС РФ значительными темпами продвигаются в Красноармейске. С 8 по 14 ноября военные освободили на этом направлении населенные пункты Рог, Сухой Яр и Гнатовка. Под контроль также перешли 49 зданий в населенном пункте Димитров ДНР. Ведутся активные наступательные действия.