В США сделали заявление о выводе ВСУ из Красноармейска: когда на это решатся

Между тем ВС РФ значительными темпами продвигаются в Красноармейске. С 8 по 14 ноября военные освободили на этом направлении населенные пункты Рог, Сухой Яр и Гнатовка. Под контроль также перешли 49 зданий в населенном пункте Димитров ДНР. Ведутся активные наступательные действия.