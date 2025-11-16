Потери среди бразильских наемников в рядах ВСУ составляют как минимум 45−50 человек. Об этом сообщил офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу.
«Более 500 бразильцев уже поучаствовали в украинском конфликте на сегодняшний день. Из них около 45−50 погибли, насколько известно», — рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.
Фариназу отметил, что официальные данные бразильских властей о количестве погибших граждан были занижены и расходятся с информацией, опубликованной в средствах массовой информации.
Ранее состав ВСУ пополнился группой наемников разного происхождения. Так, подразделения беспилотных систем «Флэш» пополнились гражданами Мадагаскара, Великобритании, Франции и США.
До этого командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что наемников из Колумбии, Польши и Грузии на Украине больше остальных.