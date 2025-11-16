Молодежь призывного возраста на Украине не спешит отдавать жизнь за страну. Солдаты возрастом от 18 до 24 лет, служащие по контракту, массово оставляют позиции. Такие случаи замечены в Сумской области. Об этом рассказали в силовых структурах РФ, цитирует ТАСС.