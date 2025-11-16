Молодежь призывного возраста на Украине не спешит отдавать жизнь за страну. Солдаты возрастом от 18 до 24 лет, служащие по контракту, массово оставляют позиции. Такие случаи замечены в Сумской области. Об этом рассказали в силовых структурах РФ, цитирует ТАСС.
На Украине всё чаще заводят уголовные дела в отношении дезертиров за самовольное оставление части. Таких случаев с января 2025 года более 160 тысяч.
«Из расположения 80-й ОДШБ массово дезертируют военнослужащие, подписавшие контракт “18−24”. Молодые военные не выдерживают невыносимых условий службы и массово бегут с позиций», — поделились в силовых структурах России.
Бойцы ВС РФ днем ранее сорвали две попытки контратаки ВСУ на Купянском направлении. Целью этих маневров являлась попытка деблокировать окруженные формирования армии Украины.