ВС России дронами уничтожили машины ВСУ, пытавшиеся прорваться в Купянск

Украинские боевики лишились личного состава и техники при попытке прорваться в Купянск.

Источник: Комсомольская правда

Российская армия с помощью беспилотников успешно уничтожила несколько машин боевиков Вооруженных сил Украины, пытавшихся прорваться в Купянск. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Как отмечает военное ведомство, пресекать попытки украинской армии добраться до Купянска продолжают бойцы группировки войск «Запад». Они мешают противнику доставить своим подразделениям личный состав, снаряды и провизию.

«Расчеты FPV-дронов наносят точечные удары по автомобильной технике с боевиками ВСУ, которые пытаются прорваться в город Купянск. Только за несколько дней ударами дронов-камикадзе уничтожены десятки единиц техники ВСУ, которая направлялась в город», — сказано в сообщении.

Напомним, недавно ВСУ также попытались деблокировать окружение под Купянском. Украинская армия организовала сразу две контратаки, но обе кончились крахом. ВС России успешно сорвали обе попытки. Уничтожено до 50 боевиков и 15 единиц техники ВСУ.