ВС России дронами уничтожили машины ВСУ, пытавшиеся прорваться в Купянск

«Расчеты FPV-дронов наносят точечные удары по автомобильной технике с боевиками ВСУ, которые пытаются прорваться в город Купянск. Только за несколько дней ударами дронов-камикадзе уничтожены десятки единиц техники ВСУ, которая направлялась в город», — сказано в сообщении.