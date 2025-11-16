Ричмонд
ВСУ под видом мирных жителей бегут с позиций на Харьковском направлении

Одного из военных Украины взяли в плен.

Источник: Аргументы и факты

Подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ начали отступление с занимаемых позиций на Харьковском направлении. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным источника, некоторые украинские военнослужащие переодеваются в гражданскую одежду и пытаются покинуть район, маскируясь под мирных жителей.

Один из них был взят в плен.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ от 18 до 24 лет, подписавшие контракт, массово дезертируют в районе села Садки в Сумской области.