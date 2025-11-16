Подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ начали отступление с занимаемых позиций на Харьковском направлении. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
По данным источника, некоторые украинские военнослужащие переодеваются в гражданскую одежду и пытаются покинуть район, маскируясь под мирных жителей.
Один из них был взят в плен.
Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ от 18 до 24 лет, подписавшие контракт, массово дезертируют в районе села Садки в Сумской области.