В Самарской области сбили 23 беспилотника

В ночь на 16 ноября в Самарской области сбили 23 беспилотника.

Источник: Комсомольская правда

Ночью с 15 на 16 ноября в Самарской области сбили 23 украинских беспилотника. Об этом сообщали в Министерстве обороны России. Это наивысший показатель среди всех регионов.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 15 ноября до 7:00 16 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 23 — над территорией Самарской области», — сказано в сообщении.

Напоминаем, что во время действия ограничений жителям необходимо соблюдать меры безопасности и сохранять спокойствие. Не выходите на улицу и не подходите к окнам. По возможности — спускайтесь на нижние этажи. При обнаружении обломков БПЛА нужно незамедлительно покинуть место происшествия.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
